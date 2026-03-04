2025-2026 sezonunda format değişikliğine gidilen kupada 24 takım 3 grupta mücadele etti. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile tüm gruplar arasındaki en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak.

Çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Grup maçlarının 5 Mart 2026 Perşembe günü tamamlanmasının ardından TFF'nin çeyrek final kura çekimini 9-13 Mart 2026 tarihleri arasındaki hafta içinde yapması planlanıyor. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kura çekimiyle birlikte yalnızca çeyrek final değil, yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi olacak takımlar da bir şema halinde netleşecek.

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanması öngörülüyor. Maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, eşitliğin devam etmesi halinde seri penaltı atışlarına geçilecek.

Seribaşı sistemi nasıl işleyecek?

Çeyrek finalde grup birincileri (3 takım) ve en iyi grup ikincisi (1 takım) seribaşı olacak. Seribaşı takımlar maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Aynı grupta birbirine karşı oynamış takımlar çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Yarı final ve final ne zaman?

Çeyrek finali kazanan takımlar 12-14 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak yarı finalde mücadele edecek. Yarı final de tek maç eleme usulüyle oynanacak. Final müsabakası ise TFF'nin belirleyeceği tarafsız sahada tek maç üzerinden gerçekleştirilecek. Kupanın galibi, 2026 Süper Kupa'da ve 2026-27 UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer almaya hak kazanacak.