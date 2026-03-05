Son Mühür - Süper Lig’de derbi haftası heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı’nda oynanan derbilerde Galatasaray’a karşı önemli bir üstünlük kurdu. İki ezeli rakip bu statta bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar bu maçların 7’sini kazandı. Sarı-kırmızılı ekip 1 galibiyet elde ederken, 1 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını yönetmesi için hakem Ozan Ergün’ü görevlendirdi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.