Köse, elemelerde 56 puanla Avrupa rekorunu egale ederek altın madalya maçına yükseldi ve finalde İsviçreli rakibini yenerek zirveye çıktı. Bu başarıyla Damla Köse, tüfek branşında büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe adını yazdırdı. Geçen yıl Hırvatistan'da aynı kategoride ikinci olan Köse, bu kez şampiyonluk kürsüsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Finalde İsviçreli rakibini 15-14 yendi

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Damla Köse, elemelerde gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. 56 puanla Avrupa rekorunu egale eden Köse, şampiyonluk maçında İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi ile karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen karşılaşmayı 15-14 kazanan Damla, altın madalyanın sahibi oldu. Kategoride bronz madalyayı ise Alman sporcu Hanna Buehlmeyer aldı.

Türkiye'nin madalya sayısı 5'e yükseldi

Damla Köse'nin altın madalyasıyla birlikte Türkiye'nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki toplam madalya sayısı 5'e ulaştı. Türk sporcular bu şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan diğer milli sporcu Elif Berfin Altun ise yarışmayı 13. sırada tamamladı.

Damla Köse kimdir?

Damla Köse, Türkiye'nin en başarılı kadın atıcılarından biri olarak öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Köse, özellikle 10 metre havalı tüfek branşında istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. 2025 yılında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak potansiyelini ortaya koyan Köse, bu yıl ise bir adım daha ileri giderek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Türk atıcılığının son yıllarda uluslararası arenada elde ettiği başarılar giderek artıyor. Damla Köse'nin bu tarihi altın madalyası, Türkiye'nin tüfek branşında dünya çapında söz sahibi olma yolundaki en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Köse'nin elemelerde Avrupa rekorunu egale etmesi de performansının ne denli üst düzey olduğunu gözler önüne serdi.