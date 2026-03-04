Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Finlandiya’da düzenlenen Uluslararası Kış Yüzme Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Avcı, 200 metre kurbağalama kategorisinde kırdığı dünya rekoruyla altın madalyanın sahibi oldu.

50 ülkeden 2 binden fazla sporcu katıldı

Uluslararası Kış Yüzme Birliği tarafından Finlandiya’nın Oulu kentinde 2-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya dünyanın dört bir yanından sporcular katıldı. Organizasyonda 50 farklı ülkeden 2 binden fazla sporcu buzlu sularda mücadele etti.

Türkiye’yi temsil eden ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalama yarışında 3.07,83’lük derecesiyle 30-39 yaş kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Bir madalya daha

Başarılı sporcu Bengisu Avcı, şampiyonada bir önemli başarıya daha imza attı. 100 metre kurbağalama yarışında da mücadele eden Avcı, 1.29,17’lik derecesiyle dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

“Türkiye buz yüzmede büyük bir atılım yapıyor”

Şampiyonanın ardından değerlendirmelerde bulunan Bengisu Avcı, Türkiye’nin buz yüzme sporunda kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. Avcı, Finlandiya’daki organizasyonda tarihi bir dönem yaşadıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Buz yüzmeye daha önce sadece 1-2 bireysel sporcu katılırken ilk kez 11 sporcuyla gelip madalya almak harika bir duygu.

Burada 17 yaşında yüzücümüz de var, 68 yaşında sporcumuz da. İnanılmaz bir şey başarıyoruz.”

Türk sporcular uluslararası arenada

Buz yüzme sporunun Türkiye’de giderek geliştiğine dikkat çeken Avcı, sporcuların kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

“Daha dün buz yüzme kampına katılan ve eğitimler alan sporcularımız bugün dünyanın en büyük organizasyonunda madalya kazanıyor. Mutluluğumuzu tarif edecek kelime bulamıyorum.

Türkiye, buz yüzmede çok daha iyi noktalara gelecek ve birçok sporcumuz uluslararası klasmanda madalyalar kazanacak.”

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden sporcular

Finlandiya’nın Oulu kentinde düzenlenen organizasyonda Bengisu Avcı’nın yanı sıra kadınlarda İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu mücadele ediyor.

Erkeklerde ise Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda Türkiye’yi temsil eden sporcular arasında yer alıyor.