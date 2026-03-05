Son Mühür- Batı Konferansı'nda lider durumda bulunan son şampiyon Oklahoma City Thunder yoluna doludizgin devam ediyor.

Madison Square Garden'da oynanan ve Oklahoma'nın 103-100 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta bu sezon All Star gorması da giyen Chet Holmgren 28 sayı, 8 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 26 sayı, 8 asistle Thunder'ın galibiyetinde başrolü oynadı.

New York Knicks'te Karl-Anthony Towns 17 sayı, 17 ribaunt, Jalen Brunson 16 sayı, 15 asist, OG Anunoby de 16 sayı kaydetti.



Adem Bona'dan Jazz potasına 12 sayı...



Bu sezonun hayal kırıklığı yaratan ekipleri arasında yer alan Philadelphia 76ers, zorlanmasına rağmen Utah Jazz'ı 106-102 mağlup etti.

76ers'ta MVP adayları arasında yer alan Tyrese Maxey 25 sayı, Jabari Walker 22 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.



NBA'de aldığı sürenin hakkını veren bir performans sergileyen milli basketbolcu Adem Bona, ilk 5'te başladığı ve 29 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Üst üste yedinci mağlubiyetini yaşayan Jazz'da ise Keyonte George 30, Isaiah Collier 18 sayıyla oynadı.



NBA'de gecenin sonuçları...



Clippers- Pacers: 130-107

Grizzlies-Trail Blazers: 114-122

Celtics- Hornets: 89-118

Bucks- Hawks: 113-131

76ers-Jazz: 106-102

Knicks-Thunder: 100-103