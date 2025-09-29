Son Mühür - Galatasaray’ın golcü ismi Mauro Icardi, İstanbul’daki ikametini değiştirdi. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Galatasaray kaptanı Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Kemerburgaz’dan Boğaz manzaralı Arnavutköy’e taşındı.

Üstündağ, yazısında bir bölümde şu ifadelere yer verdi:

"Aldığım duyumlara göre, uzun süredir Boğaz’da yaşama hayalini kuran Icardi, sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Daha önce Kemerburgaz’da oturan yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arnavutköy sırtlarında, muhteşem Boğaz manzarasına sahip lüks bir villaya taşındı. Aylık 25 bin dolar kira ödeyen Icardi, böylece İstanbul’a olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sahada attığı gollerle Galatasaray’ı sırtlayan kaptan, saha dışında da örnek bir profil çiziyor. İstanbul’da uzun vadeli planlar yapması hem kulübüne hem de şehre duyduğu bağlılığın en somut göstergesi bence..."