Son Mühür - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özbek, yıldız oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinin yer almadığını ifade etti.

Sezon başında rekor bonservis bedeliyle takıma katılan Victor Osimhen’in performansını öven Dursun Özbek, yıldız golcü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen. Olağanüstü bir futbolcu. Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor."

''Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok''

"Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu. Transfer edildiğinde bonservis bedelinin yüksek olduğu konuşuldu ama bugün verilen paranın düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu düşünülüyor."

Performansıyla göz dolduruyor