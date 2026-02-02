Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında bir çok tanınan isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 11 isim arasında; Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı. Bu isimler gözaltına alındıktan sonra ise serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün bir başka fenomen ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Arya Bektaş gözaltına alındı!

Gazeteci Burak Doğan tarafından aktarılan bilgilere göre, sosyal medya fenomeni Arya Bektaş gözaltına alındı. Arya Bektaş'ın ardından başka isimlerin de gözaltına alınıp alınmayacağı merak konusu.