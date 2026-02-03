Son Mühür - “Nane Nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” şarkılarıyla tanınan Ajdar yeniden gündeme geldi. Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programına Ajdar’ı davet etmek istediğini ancak aldığı yanıt karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

50 milyon euro ve 300 koruma...

Hayrettin, Ajdar ile temasa geçtiğini ve konukluk şartlarını paylaştı. Hayrettin, Ajdar’ın programa katılmak için 50 milyon euro (yaklaşık 2 milyar 570 milyon TL) talep ettiğini, ücretin de anında hesabına yatırılmasını istediğini söyledi. Ayrıca Ajdar’ın 300 kişilik koruma şartı öne sürdüğünü de açıkladı.

Ajdar’ı programına davet etmek istediğini belirten Hayrettin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ajdar'ı konuk almak istiyorum. 50 milyon euroistedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık." Benzer taleplerle gündeme gelmişti Ajdar, 2003 yılında Popstar yarışmasıyla tanınmış, sonraki yıllarda ise talep ettiği yüksek ücretler ve sıra dışı istekleriyle sık sık gündeme gelmişti.