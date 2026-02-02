Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda isim hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları tespit edilen isimler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan isimler belli oldu

Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya, müzik ve eğlence dünyasından tanınan kişiler yer almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler şöyle sıralanmıştı:

Hasan Can Kaya , Reynmen , Emirhan Çakal , Mazlum Aktürk , Mert Eren Bülbül , Sıla Dündar , Döndü Şahin , Burak Güngör , Ahmet Can Dündar , Berkcan Güven , Fırat Yayla

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenilmişti.

Yurt dışında bulunan isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında oldukları tespit edilen bazı isimler için yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı bulunan kişiler şu şekilde açıklanmıştı:

Enes Batur Sungurtekin , Barış Murat Yağcı , Ecenaz Üçer , Kemal Can Parlak , Çağrı Taner , Turgut Ekim , Barbaros Dikmen , Yaren Alaca , Nisa Bölükbaşı

Enes Batur’dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin, iddiaların ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Batur, soruşturmanın içeriğiyle ilgili net bilgiye sahip olmadığını belirtti.

“Soruşturmayla ilgim yok, hukuki iş birliğine hazırım”

Enes Batur açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hakkımda bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Yaklaşık 25 gündür, önceden planlanmış ve tamamen sosyal medya için içerik üretmeye yönelik bir çalışma kapsamında yurt dışında bulunmaktayım.

Bu sürecin sonunda planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede gerekli yanıtları vermeye ve iş birliği göstermeye hazırım.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum.”