Son Mühür- Sanatçı Fatih Ürek’in 59 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ailesine ilişkin öne sürülen iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Ürek’in tedavi sürecinde olduğu döneme dair ortaya atılan iddialar, televizyon programında dile getirildi.

107 günlük tedavi sürecinin ardından vefat

Fatih Ürek, 107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşamını yitirdi. Sanatçı, pazar günü düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Vefatın ardından bu kez ailesine yönelik iddialar gündeme geldi.

“Evlerin talan edildiği” iddiası

“Gel Konuşalım” programında konuşan sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek’in yaşam mücadelesi verdiği süreçte İstanbul ve Bodrum’daki evlerine girildiğini ve bazı eşyaların alındığını öne sürdü. Namlı, iddialarını güvenilir bir kaynağa dayandırdığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bileklik ve değerli eşyalara dair sorular

Namlı, sanatçının sürekli taktığı bilekliklerin şu anda başkalarının üzerinde olduğunu iddia etti. Ayrıca kasada bulunan bazı değerli eşyaların akıbetine ilişkin sorular yöneltti. Bu iddialarını, Ürek’in ablalarına hitaben dile getirdi.

“Kürkler İzmir’e Götürüldü” İddiası

Programda dile getirilen bir diğer iddia ise Ürek’e ait kürklerle ilgili oldu. Namlı, kürklerin İzmir’e götürüldüğünü ve burada bulunan bir kürk mağazasına satılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Gerekmesi halinde mağazanın ismini de açıklayabileceğini söyledi.