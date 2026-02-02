Son Mühür- Dördüncü sezonuyla ekrana gelmeye devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı. Dizinin başrollerinden biri olan Fatih Ünal karakteri için kadroda zorunlu bir revizyona gidildi.

Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı

Dizide Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından projeden çıkarılmıştı.

Yapım ekibi yeni isim için hızlı karar aldı

Oyuncunun ayrılığının ardından karakterin hikayedeki sürekliliğinin korunması için yapım ekibi vakit kaybetmeden yeni bir oyuncu arayışına girmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda Fatih Ünal karakteri için Emre Dinler ile anlaşma sağlanmıştı.

Yeni Fatih ilk kez izleyici karşısına çıktı

Emre Dinler, dizinin 30 Ocak Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle birlikte ilk kez Fatih Ünal karakteriyle ekranlara geldi. Ancak bu değişim, izleyici cephesinde beklenen karşılığı bulmadı.

Değişikliğin etkisi merak konusu

Oyuncu değişikliğinin dizinin hikaye akışı ve reytinglerine nasıl yansıyacağı ise ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.