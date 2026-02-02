Son Mühür- Ünlü sanatçı Fatih Ürek, İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

59 yaşında yaşamını yitiren Ürek’in vefat haberi saat 20.00 sıralarında kamuoyuna duyurulurken, sanat dünyası ve hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Sanat dünyası cenazede buluştu

Fatih Ürek, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Törene sanat ve televizyon dünyasından yüzlerce ünlü isim katılmıştı. Sevenleri, Ürek’e veda etmek için cenazede bir araya gelirken, tören duygusal anlara sahne oldu.

Gözler Mehmet Ali Erbil’i aradı

Cenazeye katılan kalabalık arasında dikkat çeken bir detay ise Mehmet Ali Erbil’in törene katılmaması oldu. Fatih Ürek’in yakın dostları arasında yer alan Erbil’in cenazede bulunmaması, törene katılanlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.

“Haberi alan ilk kişi bendim”

Mehmet Ali Erbil, daha önce yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in vefat haberini ilk öğrenen kişi olduğunu ve hastaneye de ilk giden isimlerden biri olduğunu söylemişti. Bu açıklama sonrası cenazeye katılmaması merak konusu olmuştu.

Eğlenmeye gitmiş

Öte yandan Mehmet Ali Erbil’in, Fatih Ürek’in vefatının açıklandığı gece kızı ve eşiyle birlikte gece eğlencesine çıktığı ortaya çıktı. Eğlence mekanında görüntülenen Erbil’in bu anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Yakın dostunun vefat haberine rağmen eğlence mekanında görüntülenmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.