Denizli’nin Buldan ilçesindeki Süleymanlı Gölü girişinde bulunan ve yıllar önce yıldırım düşmesiyle yaralanan çam ağacı, gövdesi yere eğilmesine rağmen yaşamını sürdürüyor. Doğaya meydan okuyan ağacın direnci görenleri etkiliyor.

Yıldırım çarptı, hayata tutundu

Buldan ilçesinde yer alan Süleymanlı Gölü’nün girişinde bulunan çam ağacı, doğanın gücünü ve direncini simgeliyor. Yıllar önce yıldırım isabet etmesi sonucu gövdesinden yaralanan ağaç, ağır hasar almasına rağmen kuruma tehlikesine karşı koyarak yaşamını sürdürmeyi başardı.

Eğilse de köklerinden kopmadı

Gövdesi ve dalları yere doğru eğilmiş durumda olan ağaç, tüm zorluklara rağmen yeşil görünümünü koruyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken çam ağacı, gölün huzurlu manzarasına farklı bir karakter kazandırıyor.

Bölge halkı: “Süleymanlı Gölü’nün sembolü”

Yöre sakinleri, ağacın yıllardır aynı şekilde ayakta kaldığını belirterek onun artık Süleymanlı Gölü’nün simgesi haline geldiğini söylüyor. Vatandaşlar, “Misafirlerimizi adeta bu ağaç karşılıyor. Her gelişimizde sanki gölün bekçisi gibi orada duruyor” ifadelerini kullandı.