Denizli’de AFAD koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi; ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Deprem senaryosu Honaz merkezli kurgulandı

Tatbikat, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde bulunan AFAD Lojistik Merkezi’nde yapıldı. Senaryoya göre saat 10.15’te Honaz’da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezi başta olmak üzere Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde yıkıma neden oldu.

Bu kapsamda hem il hem de ilçe düzeyinde afet yönetim merkezleri hızla devreye alındı.

Afet yönetim merkezi Vali Coşkun başkanlığında toplandı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında İl AFAD Müdürlüğü'nde afet yönetim merkezi oluşturuldu. Yerel düzey afet gruplarının yöneticileri ve üyeleri bir araya gelerek senaryoya uygun koordinasyon çalışmaları yürüttü.

Kurumlar arası iletişim, müdahale hızının artırılması ve afet anındaki görev dağılımının pekiştirilmesi tatbikatın ana amaçları arasında yer aldı.

Arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma yaptı

Senaryoda çeşitli noktalarda enkaz altında vatandaşların bulunduğu bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Arama kurtarma görevlileri, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

Bu sırada yakınlarını kaybeden ve enkaza girmeye çalışan vatandaşlara jandarma ekipleri müdahale ederek güvenliği sağladı.

Kurtarılan yaralılar hastanelere sevk edildi

Tatbikat gereği enkazdan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hastanelerde görevli personel, deprem sonrası yoğunluk senaryosuna göre çalışarak süreci takip etti.

Tatbikat gerçek deprem anını aratmadı

AFAD ekiplerinin koordinasyon hareketleri, güvenlik önlemleri, arama kurtarma faaliyetleri ve sağlık birimlerinin müdahaleleriyle tatbikat kentte adeta gerçek bir deprem anı yaşattı. Çalışmanın, afet anında hızlı ve etkili müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.