Denizli’nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak yan yattı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Alaattin Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, Acıpayam’ın Alaattin Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sürücü, aracın kontrolünü kaybedince refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

Yaralının durumu iyi

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.