Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Baklan’da çeşitli temaslarda bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkının yoğun ilgisi dikkat çekti.

İlçe örgütü ve belediye ziyaretleri

Programına CHP Baklan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başlayan Başkan Çavuşoğlu, İlçe Başkanı Mehmet Yavuz Karaman ve partililerle görüştü. Ardından Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever’i makamında ziyaret eden Çavuşoğlu, ilçede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı. Başkan Çavuşoğlu daha sonra ilçe pazaryerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Çavuşoğlu, Baklanlı hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Evde Bakım Hizmeti alan Karaçolak çiftine ziyaret

İlçe temasları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesinin Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanan Hüsamettin–Yadigar Karaçolak çiftini de evlerinde ziyaret eden Çavuşoğlu, çiftin ihtiyaçlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Hizmetin ulaşmadığı tek bir nokta bırakmayacağız”

Baklan ziyaretlerini değerlendiren Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Denizli’nin 19 ilçesinde hizmetin ulaşmadığı tek bir nokta bırakmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Baklan’da hemşehrilerimizle bir araya gelmek, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan duymak bizim için çok kıymetli. Belediyemizin tüm imkanlarıyla Baklan’ın ve Denizli’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışarak ilçemizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacağız.”