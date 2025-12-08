Denizli’nin Babadağ ilçesinde, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan feci olayda ağır yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırılırken, evli ve iki çocuk babası Mehmet Yılmaz (33), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Amcasının yanına giderken olayın ortasında kaldı

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. ile Mehmet Yılmaz arasında çıkan ve nedeni henüz aydınlatılamayan sözlü atışma, kısa sürede kesici aletlerin kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların durumu görmesi üzerine derhal jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kavga sonucunda 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz ve 30 yaşındaki M.Y. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı iki şahsı hızla en yakın hastaneye sevk etti.

Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın, bahçede çalışırken rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan amcasının yanına gitmek üzereyken olaya karıştığı ifade edildi.

Hastanede iki ameliyata rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yılmaz, Denizli Devlet Hastanesi'nde iki kez ameliyat olmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, ölüm nedeninin kesinleştirilmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavgada ağır yaralanan diğer şüpheli M.Y.’nin ise hastanedeki tedavi süreci devam ediyor. M.Y.’nin sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmezken, olayın neden kaynaklandığına dair kapsamlı soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülmektedir. Soruşturma, olayın tüm boyutlarını aydınlatmayı hedefliyor.