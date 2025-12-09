Denizli’nin Pamukkale ilçesinde devam eden bir inşaat çalışmasında Kadir Kılıç (64) isimli işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen hastaneye kaldırılan Kılıç, yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, olayı iş kazası olarak değerlendirerek geniş çaplı soruşturma başlattı.

İnşaat alanında yaşanan korkunç kaza

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan 4081 Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi Kadir Kılıç, çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yüksekten zemine düştü. Düşme sonucu ağır şekilde yaralanan Kılıç'ı gören diğer çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından Kadir Kılıç, acilen ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede doktorlar tarafından hemen tedavi altına alınan 64 yaşındaki Kadir Kılıç, yapılan yoğun tıbbi çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri, olayın bir iş kazası olduğu ihtimali üzerinde durarak inşaat bölgesinde ayrıntılı incelemeler gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Resmi makamlar, işçi Kadir Kılıç'ın ölümüyle ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.