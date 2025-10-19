Denizli’nin Buldan ilçesinde düğün konvoyu sırasında meydana gelen trafik kazası, mutlu bir günü acıya çevirdi. Beyler Mahallesi’ne kız almaya giden konvoyda yer alan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza, Derbent Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen araç, virajı alamayarak yol kenarındaki şarampole düştü.

Araçtaki 5 kişiden biri ağır yaralandı

Kazada otomobilde bulunan beş kişiden dördü hafif yaralanırken, bir kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, ağır yaralı olarak belirlenen Mehmet Karaca olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Karaca kurtarılamadı

Buldan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Karaca, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Karaca’nın cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

Araçta bulunan diğer dört kişinin hafif yaralarla kazayı atlattığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeni araştırılıyor

Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, kazanın aşırı hız ve virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Mahallede büyük üzüntü

Kaza haberi, hem düğün konvoyundaki yakınlarını hem de mahalle halkını yasa boğdu. Düğün hazırlıkları yarıda kalırken, olay yerine gelen vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.