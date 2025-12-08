Sanayicilerin artan ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmak ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen 30.000 m³/gün kapasiteli Biyolojik ve Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi projesi, Dünya Bankası finansmanı ile inşaat sürecine devam ediyor.

Ek kapasite ihtiyacı yeni yatırımı zorunlu kıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Dünya Bankası destekli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesikapsamında desteklenen yatırım, bölgenin altyapı gücünü önemli ölçüde büyütecek. Mevcut 42.000 m³/gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin tam kapasiteye ulaşması ve üretim taleplerindeki artış, ek arıtma yatırımı ihtiyacını doğurdu.

Bu kapsamda, 15 Aralık 2020’de 26 bin 840 metrekarelik taşınmazın satın alınması sonrasında tesisin projelendirme ve onay süreçleri tamamlandı. İhale aşamasının ardından 9 Mayıs 2025’te yüklenici firma ile sözleşme imzalandı; 15 milyon 612 bin Euro bedelli proje için 27 Mayıs 2025’te sahada inşaat başladı.

Kısa sürede önemli ilerleme kaydedilen tesiste fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı. Tesisin hedeflenen 9 Kasım 2027 tarihinden önce tamamlanması öngörülüyor.

2026’da mekanik montaj başlıyor

2026 yılının Şubat ayında mekanik ekipman montaj çalışmalarına geçilmesi planlanan tesis, devreye alındığında bölgedeki sanayi işletmelerine hem maliyet avantajı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar sağlayacak.

“Yeşil OSB hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz”

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artıran, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlara büyük önem veriyoruz. Dünya Bankası destekli bu tesis yalnızca arıtma kapasitemizi büyütmeyecek; aynı zamanda bölgedeki üretim süreçlerinin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesine güçlü bir katkı sağlayacak.

Yeşil OSB hedeflerimiz doğrultusunda karbon ayak izini azaltan, kaynak verimliliğini artıran altyapı yatırımlarını uygulamaya devam ediyoruz. Proje tamamlandığında sanayicilerimiz modern, güvenilir ve sürdürülebilir bir arıtma altyapısına kavuşacak. Hem çevremizi koruyacağız hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir üretim ekosistemi bırakacağız.”