Son Mühür- Yılbaşına sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanında eğlence mekanları hazırlıklara başladı. Rezervasyonlar hızla dolarken, işletmeler ünlü şarkıcıları sahneye çıkarmak için kesenin ağzını açtı. 2025 yılbaşı gecesi için açıklanan sahne ücretleri ise adeta sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarkan döviz ile yılbaşı gecesinin rekorunu kırdı

Posta’nın haberine göre; mega star Tarkan, yılbaşı gecesi için 1 milyon dolar alarak listenin zirvesine yerleşti.

Döviz üzerinden anlaşma yapan tek sanatçı olmasıyla da dikkat çekti. Tarkan’ın performansı, yılbaşı gecesinin en pahalı programı olacak.

Hadise iki sahneyle ikinci sırada

Listenin ikinci sırasında yer alan Hadise, yılbaşı gecesi iki farklı mekânda sahne alacak. Ünlü şarkıcı, toplam 20 milyon TL kazanarak TL bazında gecenin en çok kazanan isimleri arasında zirveye oturdu.

Yılbaşı sahnesine çıkacak sanatçıların ücretleri açıklandı

Eğlence sektöründe yılbaşına özel sahne fiyatları belli oldu. Ünlü isimlerin alacağı rakamlar şöyle:

Tarkan: 1 milyon dolar

Hadise: 20 milyon TL (2 farklı sahne)

Yıldız Tilbe: 10 milyon TL

Gülşen: 10 milyon TL

Ebru Gündeş: 10 milyon TL

Edis: 8 milyon TL

Özcan Deniz: 8 milyon TL

Sibel Can: 8 milyon TL

Mustafa Ceceli: 5 milyon TL

Gülben Ergen: 3 milyon TL

İrem Derici: 3.5 milyon TL

Derya Uluğ: 3 milyon TL