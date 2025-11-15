Son Mühür- Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, kullandığı kilo verme iğnesinin görme yetisinde ciddi bozulmalara yol açtığını belirterek hayranlarını uyardı. 51 yaşındaki sanatçı, son aylarda görmesinin hızla kötüleştiğini ve sahnede bile yüzleri seçmekte güçlük çektiğini dile getirdi.

Sahnede ve günlük hayatta görme zorluğu

Williams, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, birkaç aydır görme yetisinde belirgin bir düşüş olduğunu söyledi. İlk olarak bir Amerikan futbolu maçında oyuncuları tanımakta zorluk çektiğini fark ettiğini ifade eden sanatçı, "Sahada sadece silüetleri görebiliyordum, oyuncuları ayırt edemiyordum," dedi. Daha sonra bir göz doktoruna başvuran Williams, kendisine yeni gözlük verilmesine rağmen sorunun iğnelerden kaynaklandığını anlamadığını belirtti.

Konserlerde de etkisini gösterdi

Görme sorunları konserlerde daha da belirgin hale geldi. Williams, "She's The One" performansı sırasında sahnedeki bir hayrana yaklaşarak şarkı söylediği anlarda bile yüzünü seçmekte zorlandığını belirtti. "Bana hayranlıkla bakan kişileri göremiyorum," ifadelerini kullandı.

İğnelerin yan etkisine dikkat çekti

Sanatçı, görme kaybının yaşlanmaya bağlı olmadığını vurguladı. Williams, "Görüşüm uzun süredir bulanık ve giderek kötüleşiyor. Bunun yaşlanmayla ilgisi olduğunu düşünmüyorum; iğnelerin yan etkilerinden kaynaklandığını düşünüyorum," açıklamasında bulundu.

Mental sağlık üzerindeki etkisi

Buna karşın, kullanılan ilaçların zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Williams, yıllardır yaşadığı ruhsal sıkıntılarda azalma gözlemlediğini de sözlerine ekledi.