Son Mühür - İbrahim Tatlıses’in efsaneleşen programı İbo Show, yılbaşına özel hazırlanan bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Programa, 25 yıl aradan sonra gerçekleşen Asena ile İbrahim Tatlıses buluşması damgasını vurmuştu. Duygu dolu anların yaşandığı o dakikalarda Asena şu ifadeleri kullanmıştı:

"25 sene öncesini güzel anılar biriktirdik. Bu hayat beni büyüttü, olgunlaştırdı ve ben kendi adıma 2026'ya sevgiyle, dostça girmek istedim. Biz 25 yıl önce güzel bir film çevirdik ve bitti. Her ne olursa olsun, sevgiyle, saygıyla, dostça devam etti. Hayatta kimsenin garantisi yok o yüzden, kimseyle küs olmayın"

Tatlıses'ten 2 Milyon mu aldı?

Asena’nın programa çıkmak için 2 milyon lira aldığı iddiası uzun süre gündemde kalmıştı. Yayına yansıyan görüntülerde Bülent Ersoy’un “Polat Yağcı, Asena’yı nasıl ikna etti?” sözlerinin ardından Yıldız Tilbe’nin el hareketiyle “İki katı paraya, 2 milyon liraya” dediği anlar dikkat çekmiş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Sahne çalışmalarına devam eden Asena, yaşananların ardından ilk kez konuştu.

İbrahim Tatlıses ile 25 yıl sonra barışmasına değinen Asena, bu süreci “kendime dönüş, geçmişle yüzleşme ve hesabı kapatma” olarak tanımladı. Amacının Asena’yı yeniden kendisine getirmek olduğunu söyleyen sanatçı, geçmişin yüklerinden kurtulmak istediğini dile getirdi.