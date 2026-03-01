Son Mühür- 2009 yılında hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın mirasına karşı ABD’de yeni bir sivil dava açıldı.

Federal mahkemeye sunulan başvuruda, sanatçıyla geçmişte yakın ilişkileri bulunan Cascio ailesi üyelerinin uzun yıllara yayılan istismar iddialarını yargıya taşıdığı bildirildi.

Cascio kardeşlerden ağır suçlamalar

Mahkemeye başvuran isimlerin Eddie Cascio, Dominic Cascio, Marie Nicole Cascio ve Aldo Cascio olduğu belirtildi.

Dava dilekçesinde, kardeşlerin çocukluk dönemlerinde Jackson tarafından cinsel istismar ve psikolojik manipülasyona maruz bırakıldıkları öne sürüldü.

Başvuruda, bazı olayların ABD içindeki ve yurt dışındaki seyahatler sırasında gerçekleştiği iddia edilirken, suçlamalar arasında çocuk seks ticareti kapsamına girebilecek unsurların da yer aldığı aktarıldı.

1990’lı yıllara dayanan ilişki

Cascio ailesinin 1990’lı yıllarda New Jersey’de Jackson ile tanıştığı ve zamanla yakın bir ilişki geliştirdiği biliniyor.

Özellikle Eddie Cascio’nun ilerleyen yıllarda sanatçıyla müzik projelerinde yer aldığı ifade edildi.

2010 yılında yayımlanan “Michael” albümüyle bağlantılı bazı kayıtlar nedeniyle kamuoyunda tartışmalar yaşanmış, Eddie Cascio’nun adı bu süreçte gündeme gelmişti.

Miras yönetiminden sert yanıt

Jackson’ın mirasını yöneten tarafın avukatları, iddiaları kesin bir dille reddetti. Savunma cephesi, davayı “asılsız ve maddi kazanç amaçlı” olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca Michael Jackson’ın 2005 yılında görülen ceza davasında tüm suçlamalardan beraat ettiğine dikkat çekilerek, bu kararın kamuoyu tarafından göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.