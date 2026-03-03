İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak”, “Fuhşa teşvik ve aracılık etme” ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet birimlerince gerçekleştirilen operasyon sonrası şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

5 kişi tutuklandı, 12 şüpheliye adli kontrol

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti.

Geriye kalan bazı şüphelilerin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Kaan Tangöze’nin evinde uyuşturucu madde bulunmuştu

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan şarkıcı Kaan Tangöze, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Tangöze, savcılıktaki ifadesinde kamuoyunda tanınan bir sanatçı olduğunu belirterek, evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğunu doğrulamıştı.

İfadesinde, yaklaşık iki yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden marihuana aldığını, ne kadar ödeme yaptığını hatırlamadığını ve satıcıyı tanımadığını söylediği öğrenilmişti. Mahkeme, Tangöze’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vermişti.

Test sonucu pozitif

Soruşturma kapsamında şüphelilerden saç, idrar ve kan örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Kaan Tangöze’nin örneklerinde esrarın etken maddesi olan THC’ye rastlandığı belirtildi. Test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.