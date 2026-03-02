Son Mühür- Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri’nin iki gün önce İran’a yönelik başlattığı ortak saldırının ardından bölgede karşılıklı misillemeler yaşandı.

İran’ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla verdiği yanıt, Körfez hattında güvenlik krizini derinleştirdi. Etkilenen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı.

Palm Jumeirah’da yangın paniği

İran’ın misilleme saldırılarında hedef alınan noktalar arasında BAE’nin en büyük şehri Dubai de bulunuyor. Kentin simge projelerinden, lüks otelleri ve tatil köyleriyle bilinen Palm Jumeirah’da yangın çıktığı bildirildi.

Yangın sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hava sahasında ciddi aksamalar yaşandı. Çok sayıda uluslararası uçuş iptal edildi. Turistler ve iş seyahati için kentte bulunan yabancı vatandaşlar dönüş planlarını ertelemek zorunda kaldı.

Uçuşlar iptal edildi, sanatçılar mahsur kaldı

Yaşanan gelişmeler sırasında Dubai’de bulunan Türk vatandaşları da ülkelerine dönemedi. Bu isimlerden biri de oyuncu ve sunucu İlker Ayrık oldu.

Ayrık, başrollerini Şevket Çoruh ile paylaştığı tiyatro oyunu Bir Baba Hamlet için Dubai’de bulunduğunu açıkladı. Planlanan dönüş uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle ekip şehirde mahsur kaldı.

“Ailem de benimle beraber”

İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “27 Şubat itibarıyla ‘Bir Baba Hamlet’ oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk.

Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz.

Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.”