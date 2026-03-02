Son Mühür- İsrail-ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran’ın misilleme olarak İsrail’i ve Körfez’deki ABD üslerini balistik füzeler ve İHA’larla hedef alması, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük kenti Dubai’de de alarm durumuna yol açtı. Lüks otelleri ve turistik tesisleriyle bilinen Palm Jumeirah adasında yangın çıktığı bildirildi.

Uçuşlar iptal edildi, yolcular havalimanında kaldı

Bölgedeki gerilim nedeniyle Dubai çıkışlı ve varışlı birçok uçuş iptal edildi. Havalimanlarında yoğunluk yaşanırken, özellikle Türkiye’ye dönmeyi planlayan yolcuların bekleyişi uzadı.

Ivana Sert “Sürekli alarmlar çalıyor”

Saldırıların yaşandığı sırada Dubai’de bulunan ünlü modacı Ivana Sert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

Oğlu Ateş ile birlikte hem iş hem tatil amacıyla Dubai’de bulunduğunu belirten Sert, 28 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul’a dönmeyi planladıklarını ancak uçuşlarının iptal edildiğini söyledi.

Sert açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu.

Bomba sesleri duyunca tabii ki korktuk. Kolay bir şey değil ama şu anda her şey yolunda. Bir an önce Türkiye’ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart’ta görünüyor. Türkiye’ye kavuşacağız inşallah.”