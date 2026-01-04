Oyuncu ve komedyen Giray Altınok, sosyal medyada son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekâ destekli görsel manipülasyonlarına mizahi ama net bir tepki gösterdi. Altınok, X platformunda kullanılan Grok uygulaması üzerinden fotoğraflarının izinsiz şekilde değiştirilmesine dikkat çekti.

Yapay zeka tartışması giderek büyüyor

Son dönemde yapay zekâ tabanlı uygulamaların, kullanıcıların yüklediği fotoğraflar üzerinde “çıplaklaştırma”, “kıyafet değiştirme” ve benzeri müdahaleler yapabilmesi, dijital etik ve kişisel haklar konusunda yeni bir tartışma başlattı. Eğlence amacıyla kullanılan bu araçlar, özellikle izinsiz görsel üretimleri nedeniyle tepki çekiyor.

Altınok’tan esprili ama sert mesaj

Gündeme gelen isimlerden biri de “Prens” dizisinin sevilen oyuncusu Giray Altınok oldu. Altınok, kendisine Grok üzerinden değiştirilmiş fotoğraflarının gönderildiğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille anlattı. Sosyal medyada paylaştığı sözlerle duruma dikkat çeken oyuncu, bu tür müdahalelerin düşündürücü boyutlara ulaştığını vurguladı.

“Ne cevherler varmış bende” diyerek tepki gösterdi

Altınok, takipçilerinden gelen görseller karşısında yaşadığı durumu, “Beni Grok’ta neden soyuyorsunuz? Bir de bana atıp ‘Ağabey ne diyorsun’ diye soruyorlar. ‘Ne cevherler varmış bende’ mi diyeyim, ‘çok güzel olmuşum’ mu diyeyim?” sözleriyle dile getirdi. Oyuncunun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dijital haklar ve mahremiyet yeniden gündemde

Yaşanan olay, yapay zekâ ile yapılan izinsiz görsel düzenlemelerin kişisel haklar, mahremiyet ve dijital güvenlik konularında yeni soru işaretleri doğurdu. Uzmanlar, bu tür uygulamaların daha sıkı yasal ve etik çerçevelerle sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.