Son Mühür- Esra Bilgiç, futbolcu Gökhan Töre ile evliliğini sonlandırdıktan sonra uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Oyuncunun Faruk Sabancı ile yeni bir ilişkiye başlaması magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. İkilinin ilişkisi zaman içinde ciddileşirken, evlilik hazırlığı yaptıkları yönünde iddialar gündeme gelmişti.

İtalya ve İstanbul’da çifte düğün

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre çiftin aileleri tanıştı ve düğün planları yapılmaya başlandı. Hem İtalya’da hem de İstanbul’da iki ayrı tören düzenleneceği öne sürüldü.

İddialar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çift cephesinden resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti.

AVM’de görüntülendi, iddialara noktayı koydu

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Esra Bilgiç, muhabirlerin evlilik sorularını yanıtsız bırakmadı.

Ünlü oyuncu, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, “Çıkan haberler doğru değil. Eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve bu güzel haberi paylaşırız” ifadelerini kullandı.