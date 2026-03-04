Son Mühür- 90’lı yıllarda seslendirdiği “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı Cansever’den gelen sağlık haberleri sevenlerini endişelendirdi.

Bir süredir yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından zaman zaman sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşan Cansever’in tedavisinde yeni bir sürece girildiği öğrenildi.

Lösemi tedavisinde kritik aşama

Almanya’da tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Lösemiyle mücadele eden Cansever’in tedavi sürecinin kritik bir aşamaya geldiği belirtildi.

Sanatçının doktorlarının gözetiminde yürütülen tedavinin dikkatle sürdüğü ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Uygun donör bulunursa ilik nakli yapılacak

Edinilen bilgilere göre Cansever için kemik iliği nakli planlanıyor. Uygun donör bulunması halinde ünlü sanatçının mart veya nisan ayında ilik nakli ameliyatı geçirmesi bekleniyor.

Hastalığın yeniden nüksettiği öğrenildi

Cansever daha önce yaptığı açıklamalarda kanseri yendiğini ve zorlu süreci geride bıraktığını söylemişti. Ancak son gelen bilgiler, hastalığın yeniden nüksettiğini ve sanatçının yeniden yoğun bir tedavi sürecine girdiğini ortaya koydu.

“Kanseri yendik” sözleriyle müjde vermişti

Sanatçı, daha önce sağlık durumunun iyiye gittiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim.

Dualar kabul oldu. Allah’ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık.”