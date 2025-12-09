Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Ekiplerin yılbaşı yaklaşırken uyuşturucu madde ticaretine yönelik denetim ve takip çalışmalarını yoğunlaştırdığı, kent genelinde riskli bölgelerde kontrollerin sürdüğü belirtildi.

4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı

Yakalanan şahıslar hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma” suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin, maddelerin satışını sağlayanların tespiti ve yakalanmasına yönelik kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.