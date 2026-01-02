Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen ve infial yaratan silahlı saldırı, huzur dolu sahil kasabasını yasa boğdu. Bir restoranda başlayan tartışmanın ardından gerçekleştirilen tüfekli baskında, bir kişi yaşamını yitirirken üç kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen korkunç olay, reddedilen bir talebin nasıl bir felakete dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Alkollü içecek talebi katliam girişimine dönüştü

Olayın fitili, 42 yaşındaki Gürkan T. isimli şahsın Kızko Sahili’nde faaliyet gösteren bir işletmeye gelmesiyle ateşlendi. Restoran işletmecisi Ahmet E.’den bir şişe alkollü içecek talep eden saldırgan, bu isteğine olumsuz yanıt alınca mekanı terk etmek yerine tartışmayı büyüttü. Restoran sahibiyle yaşadığı gerginliğin ardından olay yerinden ayrılan Gürkan T., yaklaşık iki saat sonra elinde bir tüfekle geri dönerek dehşet saçtı. İşletmenin kapısından girdiği anda çevreye gelişigüzel ateş açmaya başlayan gözü dönmüş saldırgan, içerideki masum insanları hedef aldı.

Sevilen genç Hasan Durka olay yerinde can verdi

2026 yılının ilk ışıklarında gerçekleşen bu kanlı baskında, mermilerin hedefi olan 36 yaşındaki Hasan Durka, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Gömeç Belediyespor bünyesinde görev yapan ve o esnada arkadaşı olan işletme sahibine yardım etmek amacıyla restoranda bulunan Durka’nın vefatı, tüm ilçeyi derin bir üzüntüye sevk etti. Saldırıda ayrıca ağır yaralanan Zafer A.’nın hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği, mekan sahibi Ahmet E. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadının ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bilgisine ulaşıldı.

Jandarmadan kaçamadı: İki saatlik nefes kesen takip

Silahlı saldırının ardından tüfeğiyle birlikte karanlıktan yararlanarak kaçmaya çalışan Gürkan T.’nin yakalanması için Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri ile şüpheli arasında yaklaşık iki saat süren bir kovalamaca yaşandı. Jandarma ekiplerinin kararlı takibi sonucunda kıskıvrak yakalanan saldırgan, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen adli soruşturmanın her yönüyle derinleştirildiği öğrenildi.

Gömeç halkı son yolculukta saf tuttu

Hain saldırıda yaşamını yitiren ve ilçenin en sevilen gençlerinden biri olarak bilinen Hasan Durka için Gömeç Çarşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç ve çok sayıda spor kulübü temsilcisi katıldı. Yüzlerce vatandaşın gözyaşları arasında Gömeç Kabristanı’nda toprağa verilen Durka’nın ardından, spor ve siyaset dünyası birleşerek taziye mesajları yayımladı.