Son Mühür- Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında F.G., sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinden alınarak gözaltına alındı.

Aynı soruşturma dosyasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şoför olarak görev yapan R.E.F. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Rüşvet alma ve verme iddiası

Soruşturma kapsamında F.G. hakkında rüşvet alma ve verme suçlamaları yöneltildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin belediyeye giderek bazı evrak ve belgeler üzerinde inceleme yaptığı, ilgili birimlerden bilgi talep ettiği aktarıldı.

Başkan Akın makam odasını boşalttırmıştı

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, bir süre önce F.G.’nin belediye binasının 6. katında bulunan makam odasını boşalttırdığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Bu gelişme, gözaltı süreciyle birlikte dikkat çekti.

“Belediye faaliyetleriyle ilgisi yok” iddiası

Balıkesir yerel basınında yer alan haberlerde, yürütülen adli sürecin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal faaliyetleriyle doğrudan bir bağlantısı olmadığı ifade edildi. Gözaltı işlemlerinin, F.G.’nin belediye dışındaki kişisel işleriyle ilgili olduğu öne sürüldü.

Büyükşehir Belediyesi’nden resmi açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda oluşan soru işaretleri üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Belediyemiz ve iştirakimiz olan BASKİ Genel Müdürlüğü’ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğine ve personelimizin gözaltına alındığına dair iddialar yer almaktadır.

Yürütülen adli sürecin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği ve BASKİ Genel Müdürlüğü’nün kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Belediyemiz, hizmetlerini aksatmadan mutat çalışma düzeni içerisinde sürdürmektedir. Belediye binamızda veya iştiraklerimizde iddia edildiği gibi bir arama ya da kısıtlama söz konusu değildir.

Teyit edilmemiş ve spekülatif haberlere itibar edilmemesini, yalnızca yetkili adli mercilerce yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz.”

Soruşturma sürüyor

F.G. ve R.E.F. hakkındaki adli sürecin devam ettiği, gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi.

Emniyet ve savcılık kaynaklarından yapılacak resmi açıklamalarla soruşturmanın kapsamının netleşmesi bekleniyor