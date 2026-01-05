Olay, 31 Aralık gecesi Gömeç’te faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Gürkan T., mekana gelerek alkollü içecek istedi. İş yeri sahibi Ahmet E.’nin bu talebi geri çevirmesi üzerine sinirlenen Gürkan T. restorandan ayrıldı.

Otomobilinden tüfeği alıp geri döndü

Kısa bir süre sonra otomobiline giden şüpheli, aracında bulunan tüfeği alarak tekrar restorana geldi. Gürkan T., içeride bulunan kişilere rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Gömeç Belediyesi çalışanı Hasan Durka, Zafer Aydoğdu ve iş yeri sahibi Ahmet E.’ye isabet etti.

Sağlık ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Durka’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Zafer Aydoğdu ile Ahmet E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Saldırının ardından kaçan şüpheli Gürkan T., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan 50 yaşındaki Zafer Aydoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi Ahmet E.’nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.