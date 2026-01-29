Ticari taksi plakası olmaksızın, vergi levhasız ve kayıtsız şekilde yolcu taşımacılığı yapan sivil araçlara yönelik denetimler artırıldı. Hem sürücü hem de yolcu güvenliğini tehdit eden bu durum, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ağır yaptırımlara tabidir. İzmir'de korsan taksi faaliyetinde bulunanlar için 2026 yılı ceza tarifesi, caydırıcı rakamlara ulaştı.

2026 İZMİR KORSAN TAKSİ CEZASI NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranlarıyla birlikte korsan taksi cezalarında ciddi artış yaşandı. İzmir'de korsan taksi faaliyeti yürütürken yakalanan sürücülere 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda, yüzde 25 erken ödeme indirimi uygulanıyor ve tutar 43 bin 662 TL'ye düşüyor.

Eğer sürücü, bir yıl içerisinde aynı suçu tekrar işlerse, ceza miktarı iki katına çıkarak 116 bin 434 TL olarak uygulanıyor. İndirimli hali ise 87 bin 325 TL oluyor.

KORSAN TAKSİ YOLCU CEZASI VAR MI?

Sıkça merak edilen 'Yolcuya ceza kesilir mi?' sorusu da yanıt buldu. Korsan taksi ile yolculuk yaptığı tespit edilen kişilere de idari para cezası uygulanıyor. 2026 yılı itibarıyla korsan taksi kullanan yolculara kesilen ceza 3 bin 870 TL olarak belirlenmiş durumda. Yolcular bu cezayı 15 gün içinde ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanarak 2 bin 902 TL ödeyebiliyor.

ARAÇ BAĞLANMASI VE TRAFİKTEN MEN SÜRESİ

Korsan taşımacılıkta sadece para cezası değil, idari yaptırımlar da uygulanıyor. Karayolları Trafik Kanunu EK 2/3-a maddesi uyarınca, korsan taksi olarak kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilyor. Araç, bu süre zarfında yediemin otoparkında tutuluyor.

İZMİR MARTI TAG VE UYGULAMA ÜZERİNDEN ARAÇ ÇAĞIRACAKLAR DİKKAT!

Son dönemde popüler olan Martı TAG gibi uygulamalar üzerinden, belediyeden izin almaksızın ücretli taşımacılık yapanlar da korsan taşımacılık kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda işlem yapılan sürücülerin araçları 60 gün bağlanıyor ve 2026 yılı için 64 bin 466 TL idari para cezası kesiliyor.

BAĞLANAN ARAÇ NASIL ÇIKARILIR?

Korsan taksi şüphesiyle aracı bağlananlar, 60 günlük süreyi beklemeden hukuki yollara başvurabiliyor. Aracın otoparktan çıkarılması için idari işlemin uygulandığı yerdeki İdare Mahkemesi'ne 'Yürütmeyi Durdurma Talepli İptal Davası' açılması gerekiyor. Mahkemeye yapılan itirazlarda, yürütmeyi durdurma kararı genellikle ortalama 1 hafta içinde çıkıyor ve bu karar ile araç otoparktan teslim alınabiliyor. Ayrıca araç sahibi ile sürücünün farklı kişiler olması durumunda, Anayasa Mahkemesi'nin 'cezaların şahsiliği' ilkesi gereği ruhsat sahibine ceza kesilmesine yönelik itiraz yolları da açık tutuluyor.