Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı merkezli bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kaydedilen sarsıntı, çevre yerleşimlerde de hissedildi.

Deprem saat 16.41’de meydana geldi

AFAD verilerine göre deprem, 23 Ocak 2026 tarihinde saat 16.41.41 TSİ’de gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü.

Derinlik 10.9 kilometre

Yer bilimsel kayıtlara göre sarsıntının yerin 10.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Bu derinlik, depremin yüzeye yakın hissedilmesine neden oldu.

Koordinatlar paylaşıldı

AFAD, depremin merkez üssüne ilişkin koordinatları da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre depremin enlemi 39.2225 Kuzey, boylamı ise 28.08889 Doğu olarak açıklandı.

Olumsuz bir ihbar bulunmuyor

İlk saatler itibarıyla deprem sonrası can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini ve vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

AFAD:

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Merkez: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 23.01.2026

Saat: 16:41:41 TSİ

Derinlik: 10.9 km

Enlem: 39.2225 N

Boylam: 28.08889 E