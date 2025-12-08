10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen depremler sonrası büyük hasar gören Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, ikinci depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkım süreci tekrar başlatıldı. İlk depremde yıkım kararı verilen yapılar kaldırılırken, askı süreci tamamlanan yeni binalar için ekipler sahaya indi.

İlçe merkezinde yıkımlar sürüyor

Sındırgı ilçe merkezinde Balıkesir Caddesi ve Camicedite Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta bulunan 4, 5 ve 7 katlı binaların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımların tamamlanmasının ardından bölgede hafriyat kaldırma çalışmaları hız kazandı.

Kırsal mahallelerde yoğun çalışma

Merkezdeki çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de ağır hasarlı binaların yıkımı kesintisiz şekilde devam ediyor. Deprem bölgesinde görev yapan ekipler, gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe emniyet güçleri de yıkım alanlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Deprem sonrası hasar tespiti

27 Ekim’de gerçekleşen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 623 konut, 30 ahır ve 125 iş yerinin ağır hasarlı veya acil yıkılması gereken yapı olarak kayıtlara geçtiği açıklanmıştı.

Vatandaşlar çalışmaları takip ediyor

Yıkım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü alanlarda, vatandaşlar da süreci merakla izliyor. Bazıları güvenlik şeritlerinin arkasından çalışmaları dikkatle takip ederken, yetkililer ekiplerin yoğun bir şekilde görev yaptığını ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.