Son Mühür- İzmir’i etkisi altına alan şiddetli yağmur, yıldırım ve hortum, kent genelinde ciddi hasara neden oldu. Doğal afetten etkilenen noktalar arasında, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya ait Kemalpaşa’daki Saygılı Rulman fabrikası da yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa ilçesinde şiddetli yağışla birlikte oluşan hortum, Saygılı Rulman fabrikasında büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Fabrika sahasında bulunan beton blokların zarar gördüğü, çatı ve bazı yapı elemanlarının yerinden söküldüğü öğrenildi. İlk tespitlere göre üretim alanlarında da hasar meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, hasar tespit ve güvenlik çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, fabrikanın bulunduğu alana giderek incelemelerde bulunduğu görüldü. Vali Elban ve Kırkpınar’ın, Saygılı ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Öte yandan, söz konusu hasara ilişkin gelişmeler de AK Parti kanadından da doğrulandı.