Balıkesir’in Ege kıyılarında sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, bölgedeki denizcileri ve kıyı şeridini olumsuz yönde etkiledi. Edremit Körfezi’nde aniden bastıran fırtına, deniz trafiğini durma noktasına getirirken kıyıda demirli bulunan teknelerde de ciddi maddi hasara yol açtı.

Ayvalık’ta lodosun bilançosu: 4 tekne sulara gömüldü

Fırtınanın en sert hissedildiği noktalardan biri olan Ayvalık ilçesinde, Ali Çetinkaya Mahallesi sahil bandında adeta bir can pazarı yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya bağlı olan balıkçı teknelerinin su almasına neden oldu. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, dalgalara dayanamayan 4 balıkçı teknesinin tamamen batarak sulara gömüldüğü tespit edildi. Geçim kaynaklarını bir anda kaybeden bölge balıkçıları, yaşadıkları mağduriyetin derinliğini dile getirerek yetkililere seslendi. İlçede yapımı süren balıkçı barınağının bir an önce bitirilmesi gerektiğini savunan denizciler, güvenli bir sığınakları olmadığı için her fırtınada benzer korkuları yaşadıklarını ifade ettiler.

Edremit kıyılarında odun kütükleri ve gizemli köpükler

Lodos fırtınasının bir diğer etkisi ise Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde, özellikle Dalyan mevkiinde gözlemlendi. Kazdağları’nın yüksek kesimlerinden gelen akarsuların sürüklediği dev ağaç kütükleri, fırtınayla birlikte denize boşaldı. Dalgaların ve rüzgarın gücüyle bu kütüklerin büyük bir bölümü kıyıya vurarak sahil şeridini adeta bir odun deposuna çevirdi. Sahilde oluşan manzara bölge sakinlerini şaşırtırken, deniz yüzeyinde biriken yoğun köpük tabakası da dikkatlerden kaçmadı. Akarsuların taşıdığı organik maddeler ve fırtınanın denizi karıştırmasıyla oluştuğu tahmin edilen köpükler, kıyı boyunca geniş bir alanı kapladı.