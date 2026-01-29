Son Mühür- İzmir’in su ihtiyacını karşılayan ana arterlerden biri olan Halkapınar Pompa İstasyonu, önceki akşam saatlerinde yaşanan şiddetli hava muhalefetinin hedefi oldu. Tesise isabet eden yıldırım, kentin geniş bir bölümünde su iletim hatlarının devre dışı kalmasına yol açarken; İZSU ekipleri arızayı gidermek için zamanla yarıştı.

Pompa istasyonuna yıldırım düştü: Hatlar devre dışı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, kentin su dağıtım şebekesinde kritik bir arıza meydana geldi. Halkapınar Pompa İstasyonu’na düşen yıldırımın, tesisin elektriksel aksamında ve pompa sistemlerinde ciddi hasara yol açtığı saptandı. Doğal afet kaynaklı gelişen bu beklenmedik teknik sorun nedeniyle, istasyondan beslenen ana hatlarda su iletimi tamamen durdu.

4 ilçede su kesintisi: Ekipler sahadaydı

Arızanın ardından kentin kuzey ve doğu aksında yer alan Konak, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerine su iletimi kesildi. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için İZSU teknik ekiplerinin arızalı bölgede onarım çalışmalarına vakit kaybetmeden tamamladı. Yetkililer, yıldırım çarpması sonucu oluşan teknik tahribatı giderdi ve uzun saatli su kesintilerinin ardından ilçelere su gönderilmeye başlandı.

Su verilmeye başlandı

İZSU, bu dört ilçeye akşam saatleri itibarıyla kademeli olarak su verilmeye başlandığını kamuoyuna duyurdu. Diğer ilçelerdeki arızanın ise teknik onarım sürecinin tamamlanmasının ardından giderilmesi bekleniyor.

İZSU’dan sabır ve anlayış çağrısı

Kurumdan yapılan açıklamada, yaşanan durumun tamamen dışsal bir doğa olayından kaynaklandığı belirtilerek İzmirlilere teşekkür edildi. "Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadesini kullanan İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel bilgilerin resmi kanallar ve "Alo 185" hattı üzerinden takip edilebileceğini hatırlattı.

