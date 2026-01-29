Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) danışma kurulları süreci İzmir’de başladı. İlk toplantılar Bayındır ve Bayraklı ilçelerinde gerçekleştirilirken, ilçe danışma kurulları maratonunun önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde devam edecek.

İlçelerde yapılacak danışma kurullarının, parti üyelerine kapalı şekilde düzenleneceği öğrenildi. İlçe danışma kurullarında ortaya çıkan değerlendirme ve yol haritaları, sürecin tamamlanmasının ardından CHP İzmir İl Danışma Kurulu’na sunulacak.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından ilçe başkanlıklarına gönderilen resmi yazıda, danışma kurullarının parti programı doğrultusunda yürütülmesinin istendiği belirtildi. Toplantılara; il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanı ve ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, partili belediye başkanları ve meclis üyeleri, kurultay delegeleri, partili muhtarlar, sendika ve meslek örgütlerinin partili temsilcileri ile geçmiş dönemlerde görev almış çok sayıda partili ismin katılım sağlayabileceği ifade edildi.

Sertel: Mitinglere, organizasyonlara nasıl çağırıyorsanız ve katılıyorsalar...

Ancak danışma kurullarının üyelere kapalı yapılacak olması parti içinde tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP İzmir’in Eski Milletvekili Atilla Sertel, uygulamayı eleştirerek üyelerin sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Atilla Sertel, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Üyelerin katılması ve dinlemeleri danışma kurullarına canlılık katar. Mitinglere, organizasyonlara nasıl üyeler katılıyorlarsa, danışma kurullarına çağırmazsanız eksiklik olur. Doğru bir yaklaşım değil. Tüzükte milletvekillerin, ilçe başkanlarının, yönetimin katılacağı yazıyor ama... Danışma Kurulundaki konuşmaları üyelerin dinlemesinde sıkıntı yok. Böyle olmaması gerekiyor”