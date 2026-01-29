Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti İzmir Milletvekili, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kemalpaşa’da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Kemalpaşa Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda hayata geçirilmesi planlanan Gençlik Merkezi Projesi de yer aldı.

Gençlik Merkezi Projesi yerinde incelendi

AK Parti Kemalpaşa İlçe Teşkilatı’nın da katıldığı inceleme programında, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlar oluşturması hedeflenen Gençlik Merkezi Projesi değerlendirildi. Projenin, merkezi yönetimin imkânları ile yerel yönetimin katkılarının bir araya gelmesiyle hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

CHP’li Başkan Türkmen’in katılımı dikkat çekti

Söz konusu incelemelere CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in de katılması dikkat çekti.

Bilal Saygılı’dan ortak akıl vurgusu

Ziyaret ve temaslara ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadelere yer verdi:

“Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sn. Dr. Mehmet Kasapoğlu ve İzmir Milletvekilimiz Sn. Yaşar Kırkpınar ile birlikte, Kemalpaşa Belediyesi’nin tahsis ettiği alanda hayata geçirmeyi planladığımız Gençlik Merkezi Projemiz kapsamında incelemelerde bulunduk. Merkezi yönetimin imkânlarıyla, yerel yönetimin katkısının buluştuğu bu kıymetli proje; gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine güçlü bir zemin oluşturacaktır.

Bizler için esas olan; siyasi farklılıklar değil, İzmir’imizin Kemalpaşa’mızın ve gençlerimizin geleceğidir.

Ortak akıl ve iş birliğiyle atılan her adımda kazanan İzmir’imiz olacaktır.

Gençlerimize nefes alacak alanlar kazandıran bu önemli projenin Kemalpaşa ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”