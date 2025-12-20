Her yıl yeni yıl döneminde pazarlara üzüm sunan Musa Topdemir, temmuz ayından bu yana örtü altında bekletilen Coğrafi işaretli Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin kesilerek sevkiyata hazırlandığını belirtti. Sarıgöl’ün dünya çapında üzüm üretim merkezi olduğunu vurgulayan Topdemir, kış üzümlerine olan talebin her yıl arttığını ifade etti.

İlk sevkiyat İzmir'e

Tüccar Ali Bodur ile yapılan pazarlık sonucu yılbaşılık üzümler kilosu 50 TL’den satıldı. İlk sevkiyatın İzmir’e yapılacağı öğrenildi. Üzümlerin aroması ve dayanıklılığı nedeniyle özellikle yeni yıl sofralarında tercih edildiği belirtildi.

Hasat yılbaşı öncesi artacak

Üreticiler, yılbaşı yaklaştıkça hasadın artarak devam edeceğini, Sarıgöl üzümlerinin Türkiye’nin birçok ilindeki pazarlara gönderileceğini kaydetti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da 2025 yılı üzümlerinin, 2026 yılının ilk günlerinde dalından kesilerek taze şekilde tüketiciyle buluşacağı bildirildi.