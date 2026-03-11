Son Mühür / Atakan Başpehlivan Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik sloganıyla düzenlediği geleneksel iftar programı Balçova Termal Otel'in Kardelen Salonu’nda gerçekleşti.

Veysel Şahin: Güçlü bir Türkiye mazlum milletlerin teminatıdır

İftar programının ardından kürsüden açıklamalarda bulunan ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Bu güzel ramazan akşamında manevi lezzetleri dolu iftar programımıza herkes hoş geldi. Aynı dualarla buluşmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek isterim. Ramazan, birlik ve beraberliktir. Dünyada her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Özellikle Orta Doğu'daki ateş çemberi her geçen gün daraltmaktadır. Bugün ABD ekseninde yürütülen çalışmalar bölgemizde büyük bir kaos üretmektedir. Maalesef dünya tehlikeli bir yola giriyor. Uluslararası hukuk yok sayılıyor, mazlumun hakkını savunacak mekanizmalar zayıflıyor. Ayakta kalmanın tek yolu millet olarak kenetlenmektir. Bize düşen çok güçlü olmaktır. Asıl güç, iç cephenin sağlam olmasıdır. Türkiye mazlumların umududur, haksızlığa karşı direnenlerin son kalesidir. Güçlü bir Türkiye mazlum milletlerin teminatıdır. Bu salonda Terörsüz Türkiye'nin özlenen birlik ve kardeşliğine şahit olacaklar." diye konuştu.

Bilal Saygılı: Şanlı bayrağımız Kudüs'te de dalganalacaktır

Kardeşlik türküsünü karanlık yapılara çiğnetmeyeceklerini aktaran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu sofra kardeşlik sofrasıdır. Selçuklu çift başlı kartalı bu iradedir. Osmanlı'nın Anadolu ve Rumeli'si bu iradedir. Bu irade Kürt ile Türk'ün aynı safta buluştuğu iradedir. Bin yıldır bu topraklarda söylenen kardeşlik türküsünü karanlık yapılara çiğnetmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgesi alev alev yanarken, Türkiye'nin gemisini güvende tutmaya çalışmaktadır. Kişisel hesapların değil, milli şahlanışın tamamlanması için hiç durmadan çalışacağız. Şanlı bayrağımız Kudüs'te de dalganalacaktır. İzmir'i kurtarılmış kale sayanlara karşı sesimizi asla kısmayacağız. Belediyelerde yolsuzluk yapanlara karşı asla susmayacağız, eser üretmek yerine politik siyaset yapanlara karşı İzmir'in hakkını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Tamer Osmanağaoğlu: Şeytan, ABD ve İsrail adıyla sahneye çıkmıştır

Konuşmasında Türkiye’nin coğrafyasında çölün ortasında bir vaha olduğunu belirten MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise "İmam ocağında ve İslam ocağında İzmir’de mukaddes mirası buluşturan dava arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bugün burada Ramazan ayını hep birlikte yaşıyoruz. Coğrafyamız kandan beslenenlerin savaş arenasına çevrilmiştir. Günün sonunda medeniyetin beşiği iddiasındaki batı hala ilerleyememiştir. Haksızlık ilk gün ki şeklinde devam etmektedir. Şeytan, ABD ve İsrail adıyla sahneye çıkmıştır. Elbette Türk milleti yaşananları salt bir drama olarak defterine yazmakta yetinmemektedir. Elbette duruşumuz nettir. Unuttukları bazı gerçekleri muhataplarına hatırlatmayı görev biliyoruz, Türk milleti bu coğrafyada misafir değil ev sahibidir. Türkiye eşsiz devlet geleneğiyle tüm yaşananlar karşısında, çölün ortasında bir vaha gibi boy vermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, bir partiden daha fazlasıdır. Devlet Bahçeli, Türk milletine adanmış bir ömürdür. Biz korkmadıkça, şafaklarda sönmeyen Al Sancak sönemez." ifadelerini kullandı.