İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 12 Mart tarihli güncel arıza ve kesinti listesini yayımladı. Ekipler şehrin beş farklı noktasında eş zamanlı onarım çalışması yürütüyor.

MENEMEN'DE ANA BORU HASARI VE MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI

Menemen ilçesinde iki farklı noktada altyapı krizi yaşanıyor. PAM İnşaat firmasının 9 Eylül Caddesi'nde yürüttüğü çalışmalar sırasında ana boruya zarar vermesi bölgeyi susuz bıraktı. Bu hasardan Gazi Mustafa Kemal, İnönü, 75. Yıl Cumhuriyet ve 85. Yıl Cumhuriyet mahalleleri etkilendi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgeye saat 19:30 sularında su verilmesi hedefleniyor. Öte yandan Haykıran Mahallesi'nde müteahhit çalışması kaynaklı depo seviyesi düşüklüğü sebebiyle suların 19:50'de geleceği açıklandı.

BORNOVA VE KEMALPAŞA'DA KISA SÜRELİ KESİNTİLER

Bornova'nın Erzene Mahallesi'nde 456/6 sokak içinde meydana gelen içme suyu branşman borusu arızası ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık iki saat sürecek tamiratın ardından bölgedeki kesintinin saat 20:00'de son bulması planlanıyor. Kemalpaşa Atatürk Mahallesi'nde ise durum biraz daha farklı. TEDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi yüzünden üst bölgelerde basınç sorunu ortaya çıktı. Bu problemin de elektrik şebekesindeki düzelmeyle birlikte saat 20:00 itibarıyla çözülmesi bekleniyor.

BEYDAĞ'DA DEPO BAKIM VE ONARIM MESAİSİ

İzmir su kesintisi listesinde dikkat çeken bir diğer ilçe ise Beydağ oldu. Mutaflar Mahallesi'nde planlı depo bakım ve onarım faaliyetleri yürütülüyor. Bu kapsamda bölgede 11:30 ile 16:00 saatleri arasında yaklaşık dört saatlik bir kesinti uygulandı. İZSU ekipleri, planlı bakım onarım çalışmalarının şehrin su kalitesini artırmak için düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.