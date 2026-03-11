Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2025’te kapatılan İzmir Bozyaka Hastanesi’nin yerine yapılacak hastane için çalışmalar sürüyor. Bugün İzmir Valiliği İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’nde yıkım ihalesi gerçekleşecek.

Sağlık Müdürlüğü'nden Son Mühür'e özel açıklama

İzmir’in en köklü hastanelerinden İzmir Bozyaka Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılmasına sağlık iş kolundaki sendikalar ve bölge halkının tepki göstermişti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan hastanenin yerine 400 yataklı modern bir hastane yapılacak. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, hastane inşaatının hızla tamamlanıp İzmirlilerin hizmetine sunulacağını, bu sürenin de 2,5, 3 yıl olacağını söyledi.

Yıkım 210 günde tamamlanacak

Bozyaka Hastanesi bloklarının yıkım ve moloz taşıma ihalesi bugün İzmir Valiliği bünyesindeki İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünde bugün (11 Mart) gerçekleşecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. ve 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek. İhale dosyasında işe başlama tarihi ‘sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde’ olarak belirtilirken, işin teslim tarihi ise yer tesliminden itibaren 210 gün olarak belirlendi. İhalenin bugün sonuçlandıktan sonra İzmir Valisi Süleyman Elban’ın imzasına sunulması bekleniyor. İşin muhammen bedeli 25.500.000 TL olarak belirlendi.