Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir geneli ve Karabağlar bölgesine uzun yıllar hizmet veren İzmir Bozyaka Hastanesi depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla 22 Aralık 2025'te kapatıldı. Hastanede görevli sağlık personelleri talep ettikleri sağlık kurumlarına görevlendirildi. Bu süreçte İzmir İl Sağlık Müdürlüğü hassas bir çalışma yürüterek personel mağduriyeti yaratmadan süreci tamamladı. Kamuoyunun en çok merak ettiği İzmir Bozyaka Hastanesi alanına yapılacak yeni hastaneyle ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Yıkım ihalesi tamamlandı!

İzmir Bozyaka Hastanesi yıkım ve moloz taşıma ihalesi İzmir Valiliği İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından bu sabah gerçekleştirildi. Kapalı zarf usulü gerçekleşen ihaleyi Nerman Hafriyat İnşaat A.Ş'nin kazandığı, ihalenin 73 milyon TL ile sonuçlandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre firma 210 gün içerisinde yıkım ve hafriyat işlerini tamamlayarak sahayı teslim edecek. Daha sonra yapılacak bir ihalenin ardından aynı alana 400 yataklı modern bir hastane inşa edilecek.