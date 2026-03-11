İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili'nin sözleri damga vurdu. Foça ilçesindeki çamur krizini gündeme getiren Kişili, "Foça açıklarında balıkçıların oltasına balık yerine çamur takılmaya başladı." dedi.

"Dış körfez de ölüyor!"

Çamur krizi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kişili, "Cemil Tugay İzmir sorunlarına kulağını kapatmakta. Bu şehrin sorunları var. Körfez sorunu da bunlardan bir tanesi. Cemil Tugay döneminde de körfez tarama ihalesi yapılmıştı. Bu firmalar körfezdeki taramayı gerçekleştirmeliydi. Foça açıklarında balıkçıların oltasına balık yerine çamur takılıyor. Yavaş yavaş dış körfezde ölüyor." dedi.

"Bu şehrin toparlanması lazım!"

Toplanan çamurun dökülmesi gereken yere dökülmediğinin altını çizen Kişili, "Toplanan çamur olması gereken yere dökülmüyor. Ama nereye dökülüyor? Fotoğrafa inanmayacağız da neye inanacağız? Ben kendi gözlerimle gördüm. Foça açıklarına dökülmesi gereken pislik Çiğli arıtma bölgesine dökülüyor. Bu şehrin toparlanması lazım." ifadelerini kullandı.