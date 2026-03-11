Son Mühür - Gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını duyurarak yakın dostu için destek çağrısında bulundu. Altaylı, paylaşımında "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Altaylı yaptığı paylaşımda şunları dedi:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

1947 doğumlu tarihçi İlber Ortaylı, 1970’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine Viyana Üniversitesi’nde devam ederek Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine çalışmalar yaptı. Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık danışmanlığında tamamladı. “Tanzimat sonrası mahallî idareler” başlıklı teziyle 1974’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktor unvanını aldı. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” çalışmasıyla 1979’da aynı fakültede doçentliğe yükseldi.

1982’de üniversitelere yönelik siyasi uygulamalara tepki göstererek görevinden ayrıldı. Bu süreçte Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus’ta dersler verdi; seminer ve konferanslara katıldı. 1989’da Türkiye’ye dönerek profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

2002’de Galatasaray Üniversitesi’ne geçen Ortaylı, iki yıl sonra Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. Halen Galatasaray Üniversitesi ve MEF Üniversitesi hukuk fakültelerinde Türk Hukuk Tarihi derslerini sürdürüyor. Galatasaray Üniversitesi Senatosu üyesi olan Ortaylı, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda da görev yapıyor.